Erlebnis Österreich: Café Schindler - Apfelstrudel und AntisemitismusJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 186: Erlebnis Österreich: Café Schindler - Apfelstrudel und Antisemitismus
26 Min.Folge vom 25.07.2026
Die Geschichte des Innsbrucker Café Schindler erzählt von Glanz, Vertreibung und Erinnerung. Die Londoner Autorin Meriel Schindler begibt sich auf die Spuren ihrer jüdischen Familie, die das legendäre Kaffeehaus gründete und durch den Nationalsozialismus alles verlor. Die Dokumentation begleitet sie an historische Schauplätze und die Entstehung der Bühnenadaption ihres bewegenden Familienromans. Bildquelle: ORF/ORF-T
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