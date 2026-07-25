Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Café Schindler - Apfelstrudel und Antisemitismus

ORF2Staffel 1Folge 186vom 25.07.2026
Erlebnis Österreich: Café Schindler - Apfelstrudel und Antisemitismus

Erlebnis Österreich: Café Schindler - Apfelstrudel und AntisemitismusJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 186: Erlebnis Österreich: Café Schindler - Apfelstrudel und Antisemitismus

26 Min.Folge vom 25.07.2026

Die Geschichte des Innsbrucker Café Schindler erzählt von Glanz, Vertreibung und Erinnerung. Die Londoner Autorin Meriel Schindler begibt sich auf die Spuren ihrer jüdischen Familie, die das legendäre Kaffeehaus gründete und durch den Nationalsozialismus alles verlor. Die Dokumentation begleitet sie an historische Schauplätze und die Entstehung der Bühnenadaption ihres bewegenden Familienromans. Bildquelle: ORF/ORF-T

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen