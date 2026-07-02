Erlebnis Österreich: Klimawandel in Vorarlberg - Halb so schlimm oder doch gefährlich?Jetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 176: Erlebnis Österreich: Klimawandel in Vorarlberg - Halb so schlimm oder doch gefährlich?
26 Min.Folge vom 02.07.2026
Der Klimawandel schreitet weltweit schneller voran als erwartet und macht sich auch in Vorarlberg deutlich bemerkbar. Nach dem wärmsten Herbst 2024 und einem Rekordwinter gehörten auch Frühjahr und Sommer 2025 zu den heißesten der Messgeschichte. Steigende Temperaturen bringen nicht nur mehr Badetage und mediterrane Nächte, sondern auch Risiken und gesellschaftliche Herausforderungen. Eine ORF-Dokumentation mit Meteorologe Thomas Rinderer beleuchtet die Folgen. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2