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Erlebnis Österreich
Folge 184: Erlebnis Österreich: Ein Sommer wie früher... Das Kamptal in Niederösterreich
25 Min.Folge vom 22.07.2026
Natur genießen, zur Ruhe kommen und dem Alltag entfliehen: Das Kamptal zählt zu den klassischen Regionen der Sommerfrische. Zwischen idyllischer Landschaft, Villen und Gartenpavillons verbindet sich Erholung mit einer langen Tradition. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich
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