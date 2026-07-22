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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Ein Sommer wie früher... Das Kamptal in Niederösterreich

ORF2Staffel 1Folge 184vom 22.07.2026
Erlebnis Österreich: Ein Sommer wie früher... Das Kamptal in Niederösterreich

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Folge 184: Erlebnis Österreich: Ein Sommer wie früher... Das Kamptal in Niederösterreich

25 Min.Folge vom 22.07.2026

Natur genießen, zur Ruhe kommen und dem Alltag entfliehen: Das Kamptal zählt zu den klassischen Regionen der Sommerfrische. Zwischen idyllischer Landschaft, Villen und Gartenpavillons verbindet sich Erholung mit einer langen Tradition. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich

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