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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Alte Liebe rostet nicht - Die wachsende Leidenschaft für Oldtimer

ORF2Staffel 1Folge 187vom 25.07.2026
Erlebnis Österreich: Alte Liebe rostet nicht - Die wachsende Leidenschaft für Oldtimer

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Folge 187: Erlebnis Österreich: Alte Liebe rostet nicht - Die wachsende Leidenschaft für Oldtimer

25 Min.Folge vom 25.07.2026

Wenn Silvia O. ihr Käfer-Cabrio aus der Garage holt, beginnt die Oldtimer-Saison: Eine frische Blume in der legendären Vase, glänzender Lack und die Freude an zeitlosen Formen gehören einfach dazu. Während Enthusiasten im Winter an ihren Schätzen schrauben, erobern die rollenden Zeitzeugen im Frühling wieder die Straßen. Bei Klassikern wie der Mühlviertel-Classic oder der Ennstal-Classic wird die Leidenschaft für historische Fahrzeuge gefeiert – eine Faszination, die in Österreich Hunderttausende teilen. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ

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