Erlebnis Österreich: Alte Liebe rostet nicht - Die wachsende Leidenschaft für OldtimerJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 187: Erlebnis Österreich: Alte Liebe rostet nicht - Die wachsende Leidenschaft für Oldtimer
25 Min.Folge vom 25.07.2026
Wenn Silvia O. ihr Käfer-Cabrio aus der Garage holt, beginnt die Oldtimer-Saison: Eine frische Blume in der legendären Vase, glänzender Lack und die Freude an zeitlosen Formen gehören einfach dazu. Während Enthusiasten im Winter an ihren Schätzen schrauben, erobern die rollenden Zeitzeugen im Frühling wieder die Straßen. Bei Klassikern wie der Mühlviertel-Classic oder der Ennstal-Classic wird die Leidenschaft für historische Fahrzeuge gefeiert – eine Faszination, die in Österreich Hunderttausende teilen. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2