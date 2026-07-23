Sagenhaftes Südtirol - Mystische Berge und LegendenJetzt kostenlos streamen
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Folge 185: Sagenhaftes Südtirol - Mystische Berge und Legenden
25 Min.Folge vom 23.07.2026
Die geheimnisvolle Bergwelt der Dolomiten ist Schauplatz zahlreicher Sagen und Legenden. Von den "Stoanernen Mandln" über König Laurins Rosengarten bis zum sagenhaften Reich der Fanes erzählen sie von übernatürlichen Kräften, rätselhaften Orten und Naturphänomenen und lassen die Grenzen zwischen Mythos und Geschichte verschwimmen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol/Hartmann Seeber
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