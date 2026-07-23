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Erlebnis Österreich

Sagenhaftes Südtirol - Mystische Berge und Legenden

ORF2Staffel 1Folge 185vom 23.07.2026
Sagenhaftes Südtirol - Mystische Berge und Legenden

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Folge 185: Sagenhaftes Südtirol - Mystische Berge und Legenden

25 Min.Folge vom 23.07.2026

Die geheimnisvolle Bergwelt der Dolomiten ist Schauplatz zahlreicher Sagen und Legenden. Von den "Stoanernen Mandln" über König Laurins Rosengarten bis zum sagenhaften Reich der Fanes erzählen sie von übernatürlichen Kräften, rätselhaften Orten und Naturphänomenen und lassen die Grenzen zwischen Mythos und Geschichte verschwimmen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol/Hartmann Seeber

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