Erlebnis Österreich: Neue Wildnis an der MurJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 181: Erlebnis Österreich: Neue Wildnis an der Mur
25 Min.Folge vom 14.07.2026
Aus einem ehemaligen Schotterabbaugebiet entsteht Schritt für Schritt neuer Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Die Reportage zeigt, wie aufwendig Renaturierung ist und warum sich Geduld und Engagement für die Natur lohnen. Bildquelle: ORF/Posch TV Filmproduktion/Franz Posch
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