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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Neue Wildnis an der Mur

ORF2Staffel 1Folge 181vom 14.07.2026
Erlebnis Österreich: Neue Wildnis an der Mur

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Folge 181: Erlebnis Österreich: Neue Wildnis an der Mur

25 Min.Folge vom 14.07.2026

Aus einem ehemaligen Schotterabbaugebiet entsteht Schritt für Schritt neuer Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Die Reportage zeigt, wie aufwendig Renaturierung ist und warum sich Geduld und Engagement für die Natur lohnen. Bildquelle: ORF/Posch TV Filmproduktion/Franz Posch

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