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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Berg der Pioniere - 100 Jahre Rax-Seilbahn

ORF2Staffel 1Folge 188vom 28.07.2026
Erlebnis Österreich: Berg der Pioniere - 100 Jahre Rax-Seilbahn

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Folge 188: Erlebnis Österreich: Berg der Pioniere - 100 Jahre Rax-Seilbahn

25 Min.Folge vom 28.07.2026

Seit 100 Jahren verbindet die Rax-Seilbahn den Hausberg der Wiener mit dem Tal. Mit ihren markanten Gondeln wurde sie zu einem technischen Meilenstein und Zeugen zahlreicher Geschichten. Das "Erlebnis Österreich" porträtiert Menschen, deren Leben eng mit der Rax und ihrer Seilbahn verbunden ist, und blickt auf eines der ambitioniertesten Seilbahnprojekte seiner Zeit. Regie: Christian May Kamera: Christoph Wallner, Jeannine Felzmann, David Kleiber Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich

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