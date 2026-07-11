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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Zwischen Gesetz und Gewissen - Menschen hinter den Paragrafen

ORF2Staffel 1Folge 180vom 11.07.2026
Erlebnis Österreich: Zwischen Gesetz und Gewissen - Menschen hinter den Paragrafen

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Folge 180: Erlebnis Österreich: Zwischen Gesetz und Gewissen - Menschen hinter den Paragrafen

26 Min.Folge vom 11.07.2026

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte befassen sich oft mit Beziehungskonflikten, Erbstreitigkeiten oder Nachbarschaftsproblemen. Besonders belastend sind Ehestreitigkeiten mit möglichem Kindesmissbrauch, die Juristen moralisch fordern können. Während Anwälte Mandate aus Gewissensgründen ablehnen dürfen, müssen Pflichtverteidiger bei schweren Delikten oder jugendlichen Beschuldigten tätig werden. Die Dokumentation zeigt den konfliktgeladenen Arbeitsalltag "hinter den Paragrafen". Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich

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