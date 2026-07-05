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Erlebnis Österreich
Folge 179: Erlebnis Österreich: Von Tradition und Innovation - Junges bäuerliches Leben in Salzburg
25 Min.Folge vom 05.07.2026
Salzburger Bergbäuerinnen und -bauern geben Einblick in ihr Leben und ihre Arbeit in einer beeindruckenden Kultur- und Naturlandschaft. Im Mittelpunkt steht die junge Generation, die Traditionen bewahrt und gleichzeitig neue Wege geht. Ob Hofgemeinschaft, Erhalt alter Nutztierrassen, eigene Käserei oder innovative Almwirtschaft – sie entwickeln das bäuerliche Erbe kreativ weiter. Das "Erlebnis Österreich" begleitet diese Höfe, die Vergangenheit und Zukunft verbinden. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg
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