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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Eine Zuflucht für Tiere - Gut Aiderbichl

ORF2Staffel 1Folge 194vom 11.08.2026
Erlebnis Österreich: Eine Zuflucht für Tiere - Gut Aiderbichl

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Erlebnis Österreich

Folge 194: Erlebnis Österreich: Eine Zuflucht für Tiere - Gut Aiderbichl

25 Min.Folge vom 11.08.2026

Seit 25 Jahren schenkt Gut Aiderbichl geretteten Tieren ein sicheres Zuhause. Die Dokumentation blickt auf die Vision von Gründer Michael Aufhauser, erzählt die Geschichte der Tierschutzinitiative und begleitet Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Bewegende Einblicke zeigen, wie Verantwortung, Mitgefühl und der Einsatz für das Tierwohl den Alltag auf den Höfen prägen. Bildquelle: ORF/Gut Aiderbichl

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