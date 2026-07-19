Erlebnis Österreich: Kanzel aus Stein - Passion im BurgenlandJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 183: Erlebnis Österreich: Kanzel aus Stein - Passion im Burgenland
25 Min.Folge vom 19.07.2026
Seit fast 100 Jahren lebt in St. Margarethen eine besondere Tradition: Alle fünf Jahre bringen rund 400 Laiendarsteller im Römersteinbruch die Leidensgeschichte Jesu Christi auf die Bühne. Für die Passionsspiele investieren die Mitwirkenden monatelange Proben und einen großen Teil ihrer Freizeit. Bildquelle: ORF
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