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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Kanzel aus Stein - Passion im Burgenland

ORF2Staffel 1Folge 183vom 19.07.2026
Erlebnis Österreich: Kanzel aus Stein - Passion im Burgenland

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Erlebnis Österreich

Folge 183: Erlebnis Österreich: Kanzel aus Stein - Passion im Burgenland

25 Min.Folge vom 19.07.2026

Seit fast 100 Jahren lebt in St. Margarethen eine besondere Tradition: Alle fünf Jahre bringen rund 400 Laiendarsteller im Römersteinbruch die Leidensgeschichte Jesu Christi auf die Bühne. Für die Passionsspiele investieren die Mitwirkenden monatelange Proben und einen großen Teil ihrer Freizeit. Bildquelle: ORF

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