Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Mentale Gesundheit - die NÖ Landesausstellung im Mostviertel

ORF2Staffel 1Folge 191vom 02.08.2026
Erlebnis Österreich: Mentale Gesundheit - die NÖ Landesausstellung im Mostviertel

Erlebnis Österreich: Mentale Gesundheit - die NÖ Landesausstellung im MostviertelJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 191: Erlebnis Österreich: Mentale Gesundheit - die NÖ Landesausstellung im Mostviertel

25 Min.Folge vom 02.08.2026

Mentale Gesundheit rückt im Niederösterreich-Mostviertel in den Mittelpunkt. Die Landesausstellung "Wenn die Welt Kopf steht - Mensch. Psyche. Gesundheit." beleuchtet das Thema aus künstlerischer, medizinischer und menschlicher Perspektive. "Erlebnis Österreich" begleitet diese Reise durch das frühlingshafte Mostviertel. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen