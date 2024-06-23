Erlebnis Österreich: Kabaretthochburg Südburgenland - (K)ein BurgenländerwitzJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 29: Erlebnis Österreich: Kabaretthochburg Südburgenland - (K)ein Burgenländerwitz
Anlässlich der burgenländischen Kabarettgala, die am 27. Juni auf Burg Güssing startet, haben wir alle dort auftretenden Künstler besucht. In der Sendereihe „Erlebnis Österreich“ gehen wir gemeinsam mit Lukas Resetarits, Thomas Stipsits, Eva Maria Marold und Christof Spörk dem burgenländischen Humor, dem südburgenländischen Lebensgefühl und natürlich dem Burgenländerwitz auf den Grund. Kann man heute noch politisch korrekt Witze über Minderheiten machen? Was unterscheidet den burgenländischen Humor vom Wiener Schmäh, und weshalb zieht es so viele Künstler in das malerische Südburgenland? „Spektakelreferent“ und Organisator der Kabarettgala auf Burg Güssing ist Andreas Vitasek, der auch seit einigen Jahren im Südburgenland lebt und arbeitet und hier hat auch seine Karriere begonnen. Chauffiert von seinem langjährigen Freund und Manager Georg Hoanzl, sind sie von Wirtshaus zu Wirtshaus getingelt. Heute leitet Georg Hoanzl aus Kukmirn eine der größten Unterhaltungsagenturen Österreichs. Im Künstlerdorf Neumarkt an der Raab erinnern sich die beiden an die gute alte Zeit. Wie sagte einst schon Karl Farkas: „Schauen Sie sich das an.“ Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick