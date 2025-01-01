Für alle Fälle Stefanie
Folge 1: Er oder sie
47 Min.Ab 12
Kripo-Hauptkommissar Kern wird bei einem Überfall mit einem Messer verletzt. Seltsam ist sein Aufzug: Er trägt Frauenkleider, angeblich, weil er verdeckt ermittelte. Sein Kollege Bruno ist davon überzeugt, dass Kern lügt ...
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
