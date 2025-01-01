Für alle Fälle Stefanie
Folge 3: Ausgeliefert
47 Min.Ab 12
Als sich Oma Dehler einer komplizierten Nierenoperation unterziehen muss, gilt ihre Sorge allein ihrer Katze Pinky und ihrer Enkelin Susanne. Pfleger Uwe verspricht, sich um Pinky und Frau Dehlers edles Anwesen zu kümmern - Susannes plötzliches Auftauchen passt ihm dabei gar nicht in den Kram ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
