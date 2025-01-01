Für alle Fälle Stefanie
Folge 7: Schicksalsschläge
46 Min.Ab 12
Stephanies Zwillinge kommen heute mit ihrem Vater aus Spanien zurück! Sie haben sich in einem Eiscafé verabredet. Als Stephanie dort eintrifft, erwartet sie ein entsetzlicher Anblick ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH