Für alle Fälle Stefanie

Kalter Frühling

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 6
Folge 6: Kalter Frühling

47 Min.Ab 12

Der Gärtnereibesitzer Wittig bricht zusammen und wird in die Klinik eingeliefert. Kurz zuvor hatte ihn seine Tochter Lilli zum Verkauf der Gärtnerei gedrängt: Er hat immer gehofft, dass sie eines Tages den Betrieb übernehmen wird. Doch Lilli hat andere Pläne - und ihre Schwestern auch ...

SAT.1 GOLD
