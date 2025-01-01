Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Kalter Frühling
47 Min.Ab 12
Der Gärtnereibesitzer Wittig bricht zusammen und wird in die Klinik eingeliefert. Kurz zuvor hatte ihn seine Tochter Lilli zum Verkauf der Gärtnerei gedrängt: Er hat immer gehofft, dass sie eines Tages den Betrieb übernehmen wird. Doch Lilli hat andere Pläne - und ihre Schwestern auch ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH