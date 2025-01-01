Für alle Fälle Stefanie
Folge 9: Traumhochzeit
47 Min.Ab 12
Auf dem Weg zur Hochzeit verunglücken Ralf und Marion mit dem Motorrad. Während der Bräutigam nur ein paar Kratzer abbekommen hat, droht der Braut eine Beinamputation. Die Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH