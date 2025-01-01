Für alle Fälle Stefanie
Folge 14: 72 Stunden
47 Min.Ab 12
Michael und Oliver sind verliebt - allerdings dummerweise in das gleiche Mädchen. Um Su die Entscheidung zu erleichtern, kommt es zu einer Mutprobe zwischen den beiden Männern. Dabei passiert ein schrecklicher Unfall, und Oliver muss in die Luisenklinik. Die nächsten 72 Stunden werden entscheiden, ob er für den Rest seines Lebens querschnittsgelähmt sein wird ...
