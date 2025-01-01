Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Zweifel und Lügen
47 Min.Ab 12
Vater und Sohn Lorentz haben sich in dieselbe Frau verliebt! Die Umschwärmte wendet ihre Liebe ihrem zukünftigen Schwiegervater zu. Eine Lawine der Gefühle droht, die Familie zu zerstören ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
