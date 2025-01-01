Für alle Fälle Stefanie
Folge 19: Zimmer 9
45 Min.Ab 12
Seine finanzielle Zukunft im Kopf, besteht Martin Rahn darauf, in das Zimmer des Patienten Dr. Erkens gelegt zu werden. Wenn es Rahn gelingt, Erkens' Interesse für seine Erfindung zu wecken, ist seine Existenz gerettet. Und Erkens wird aufmerksam ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH