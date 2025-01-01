Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Atemnot
46 Min.Ab 12
Bei einem Sturz aus dem Fenster hat sich die 16-jährige Marie nur leichte Verletzungen zugezogen, doch Dr. Stein stellt auch schwere Herzrhythmusstörungen fest. Stephanie beobachtet, dass Marie Angst vor ihrem Vater hat. Das Mädchen vertraut ihr ihr Tagebuch an - mit der Bitte, nicht hineinzusehen. Als sich der Zustand Maries jedoch verschlechtert, gerät Stephanie in einen großen Konflikt ...
