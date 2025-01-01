Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 15
46 Min.Ab 12

Unter strenger Bewachung wird der mordverdächtige Untersuchungshäftling Keitel in der Klinik behandelt. Auf Stephanie wirkt er sehr sympathisch, gar nicht wie ein Verbrecher. Zu spät merkt sie, dass Keitel sie mit seiner freundlichen Tour nur um den Finger gewickelt hat ...

