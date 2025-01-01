Für alle Fälle Stefanie
Folge 12: Endzeit
48 Min.Ab 12
Frisch verliebt in Tessi, ereilt Bernd Reipert ein Schicksalsschlag: Nach einem Unfall ist er an den Rollstuhl gefesselt. Obwohl Tessi zu ihm hält, kann er sich mit der Situation nicht abfinden ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH