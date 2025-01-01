Für alle Fälle Stefanie
Folge 17: Letztes Wort
46 Min.Ab 12
Sandra Hartland, eine bekannte Rundfunkmoderatorin, hat einen Tumor und muss an der Schilddrüse operiert werden. Als sie wieder aus der Narkose erwacht, hat sie plötzlich keine Stimme mehr. Ihr Freund, ein einflussreicher Medienmacher, ist davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen Kunstfehler handelt ...
