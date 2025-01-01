Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Kein Erbarmen mit Mama
47 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Sabine Eiche hat ihr Leben im Griff: Sie ist eine erfolgreiche Innenarchitektin, die Finanzen stimmen, Tochter und Sohn besuchen ein Elite-Gymnasium. Die Fassade beginnt jedoch zu bröckeln, als bei ihr nach einem schweren Sturz neben einem Schädelriss zahlreiche Verletzungen diagnostiziert werden, die offenbar von Schlägen herrühren ...
