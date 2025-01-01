Für alle Fälle Stefanie
Folge 4: Aktien auf den Tod
47 Min.Ab 12
Der aidskranke Nico hat seine Lebensversicherung über einen Fonds verkauft. Martha hat in seine Lebensversicherung investiert - und hat damit auf Nicos baldigen Tod gewettet. Schließlich begegnen sich die beiden ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
