Für alle Fälle Stefanie
Folge 29: Alte Bäume, junges Grün
45 Min.Ab 12
Franz Pustelader, ein eigensinniger Mittsiebziger, hat bei einer Gasexplosion Verbrennungen erlitten. Im Luisenkrankenhaus kümmert sich seine gleichaltrige Nachbarin Agnes um ihn. In ihrer Jugend haben sich die beiden einst sehnsuchtsvolle Liebesbriefe geschrieben, aber dann doch jemanden anders geheiratet. Seit damals leben sie, inzwischen längst verwitwet, Tür an Tür. Agnes bekocht Franz, während der alte Sturkopp hartnäckig behauptet, sie überhaupt nicht riechen zu können ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH