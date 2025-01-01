Für alle Fälle Stefanie
Folge 31: Türkische Hochzeit
Sven liebt Yesim, eine in Deutschland aufgewachsene junge Türkin. Nach einer gemeinsamen Nacht wird das Paar von Yesims Bruder Hakan überrascht, der sich auf Sven stürzt. Bei dem Handgemenge zieht sich Sven einen komplizierten Armbruch zu. Doch nicht nur Hakan ist von der deutsch-türkischen Verbindung wenig begeistert. Yesim muss befürchten, nach Istanbul zurückgeschickt zu werden. Mit einer Verzweiflungstat setzt sie ungewollt ihr Leben aufs Spiel ...
