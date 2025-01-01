Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 35
Folge 35: Nachtschicht

43 Min.Ab 12

Beim Überfall eines Geldtransporters werden der Täter Tom und Fahrer Hans verletzt. Toms Komplizin Sarah ist schockiert: Hans ist ihr Vater - er sollte die Tour heute gar nicht fahren. Panisch flieht Sarah mit Tom und der Beute ins Luisenkrankenhaus ...

SAT.1 GOLD
