Für alle Fälle Stefanie
Folge 35: Nachtschicht
43 Min.Ab 12
Beim Überfall eines Geldtransporters werden der Täter Tom und Fahrer Hans verletzt. Toms Komplizin Sarah ist schockiert: Hans ist ihr Vater - er sollte die Tour heute gar nicht fahren. Panisch flieht Sarah mit Tom und der Beute ins Luisenkrankenhaus ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
