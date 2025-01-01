Für alle Fälle Stefanie
Folge 37: Am seidenen Faden
45 Min.Ab 12
Als Carola Seitz von einem Auslandsaufenthalt zurückkehrt, erwartet sie eine böse Überraschung: Ihre leibliche Tochter Edda ist im Krankenhaus. Das minderjährige Mädchen ist schwanger, und jetzt ist eine Operation notwendig geworden, die die Beweglichkeit der Beine aufrechterhalten soll - Edda würde dabei ihr Kind verlieren. Da Carola die Entscheidung nicht ihr allein überlassen will, sucht sie den Erzeuger des Kindes. Und dabei erlebt sie den nächsten Schock ...
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH