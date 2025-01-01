Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Am seidenen Faden

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 37
Am seidenen Faden

Am seidenen FadenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 37: Am seidenen Faden

45 Min.Ab 12

Als Carola Seitz von einem Auslandsaufenthalt zurückkehrt, erwartet sie eine böse Überraschung: Ihre leibliche Tochter Edda ist im Krankenhaus. Das minderjährige Mädchen ist schwanger, und jetzt ist eine Operation notwendig geworden, die die Beweglichkeit der Beine aufrechterhalten soll - Edda würde dabei ihr Kind verlieren. Da Carola die Entscheidung nicht ihr allein überlassen will, sucht sie den Erzeuger des Kindes. Und dabei erlebt sie den nächsten Schock ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 3 Staffeln und Folgen