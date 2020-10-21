Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 21.10.2020
50 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 12

Ein vergifteter Aktivist. Ein ausgeschalteter Geheimagent. Was nach James Bond klingt, geschieht auch im realen Leben: Menschen werden vergiftet, so wie der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Tatsächlich ist diese Art des Ermordens bei Geheimdiensten keine Seltenheit. Doch wieso ist Gift ein solch beliebtes Tötungsmittel? Wie wirken die verschiedenen Substanzen und gegen welche kann man sich schützen? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

