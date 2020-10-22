Galileo
Folge vom 22.10.2020: Das Aufwärm-Duell
46 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12
Bei Lebensmitteln gibt es viele Unsicherheiten: Darf man Spinat, Pilze, Eier und Fisch aufwärmen? Oft heißt es, dass Kartoffeln und Reis nur dann aufgewärmt werden können, wenn sie unmittelbar nach dem ersten Kochen gekühlt wurden, sonst entwickeln sie Gifte. Das "Galileo"-Aufwärm-Duell testet, was man unbedenklich wieder erhitzen kann und zeigt die geschmacklich besten Aufwärm-Tricks. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen