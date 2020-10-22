Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Das Aufwärm-Duell

ProSiebenFolge vom 22.10.2020
Das Aufwärm-Duell

Das Aufwärm-DuellJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 22.10.2020: Das Aufwärm-Duell

46 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12

Bei Lebensmitteln gibt es viele Unsicherheiten: Darf man Spinat, Pilze, Eier und Fisch aufwärmen? Oft heißt es, dass Kartoffeln und Reis nur dann aufgewärmt werden können, wenn sie unmittelbar nach dem ersten Kochen gekühlt wurden, sonst entwickeln sie Gifte. Das "Galileo"-Aufwärm-Duell testet, was man unbedenklich wieder erhitzen kann und zeigt die geschmacklich besten Aufwärm-Tricks. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

