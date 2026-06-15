Verloren in der DunkelheitJetzt kostenlos streamen
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 10: Verloren in der Dunkelheit
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Auf dem Wochenmarkt wendet sich ein Geist an Melinda: Es handelt sich um eine attraktive Frau namens Tammy Gardner, die vollkommen durcheinander ist. Melinda begreift, dass Tammy ihren eigenen Tod noch gar nicht realisiert hat, denn sie spricht davon, dringend zu ihrer Familie zu müssen. Melinda findet jedoch heraus, dass Tammys Mann längst wieder verheiratet ist - und dass Tammy gar keine Kinder hatte. Was steckt hinter ihrer mysteriösen Geschichte?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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