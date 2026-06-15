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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Das Geisterschiff

DisneyStaffel 4Folge 4vom 15.06.2026
Das Geisterschiff

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 4: Das Geisterschiff

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Unterwegs auf einer Kreuzfahrt mit Jim bemerkt Melinda, dass sich an Bord viele Geister aufhalten - kein Wunder, handelt es sich doch um ein sehr altes Schiff, das nach dieser Fahrt verschrottet werden soll. Die unsichtbaren Seelen sind in großer Angst, ihr Zuhause zu verlieren und bitten Melinda um Hilfe bei der Erledigung verschiedener Aufgaben, damit sie unbelastet ins Jenseits hinübergehen können. Besonders ein Geist namens Lorelei bereitet Melinda Kopfzerbrechen ...

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