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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der kleine Prinz

Staffel 4Folge 14vom 15.06.2026
Der kleine Prinz

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 14: Der kleine Prinz

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda und Sam kommen sich langsam näher. Als sie zusammen mit Delia auf einen Schulball gehen, um aufzupassen, dass die Schüler sich anständig benehmen, beobachtet Melinda ein junges Mädchen, dass von einem älteren Jungen abgeholt wird. Irgendetwas stimmt da nicht, und als plötzlich auch noch ein weiblicher Geist auftaucht, der verhindern will, dass die beiden Kontakt haben, weiß Melinda, dass sie eingreifen muss ...

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