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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der Avatar

DisneyStaffel 4Folge 3vom 15.06.2026
Der Avatar

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 3: Der Avatar

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Als Ned Melindas PC repariert und anschließend noch schnell ein Computerspiel mit Eli spielen will, hat das fatale Konsequenzen: Eine der virtuellen Figuren, ein so genannter Avatar namens Phoenix, verlässt nämlich plötzlich die Spiel-Ebene und steht auf einmal sehr real in Melindas Laden! Doch so schnell, wie Phoenix auftaucht, ist er auch schon wieder verschwunden. Melinda findet heraus, dass Phoenix sich regelmäßig in der realen Welt mit einem Mädchen namens Alise trifft ...

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