Lampenfieber

sixxStaffel 4Folge 20vom 20.10.2025
Folge 20: Lampenfieber

41 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

In Grandview taucht ein Filmteam auf. In der Stadt soll eine Folge der äußerst beliebten Fernsehserie "Hope's Edge" gedreht werden. Delia hat mit der Produktionsleitung eine Vereinbarung getroffen, dass einige Szenen in Melindas Laden gedreht werden können - allerdings weiß Melinda nichts davon, denn sie ist mit Jim (Sam) im Urlaub. Als sie wieder zur Arbeit kommt, ist sie vollkommen verwirrt: Merkwürdige Leute laufen durch den Laden und räumen alles um ...

