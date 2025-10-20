Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 20: Lampenfieber
In Grandview taucht ein Filmteam auf. In der Stadt soll eine Folge der äußerst beliebten Fernsehserie "Hope's Edge" gedreht werden. Delia hat mit der Produktionsleitung eine Vereinbarung getroffen, dass einige Szenen in Melindas Laden gedreht werden können - allerdings weiß Melinda nichts davon, denn sie ist mit Jim (Sam) im Urlaub. Als sie wieder zur Arbeit kommt, ist sie vollkommen verwirrt: Merkwürdige Leute laufen durch den Laden und räumen alles um ...
