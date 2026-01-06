Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 12: Wilde Zeiten
43 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Delia ist aufgeregt, weil sie zwei Schulfreundinnen zum Essen erwartet, die sie seit 25 Jahren nicht mehr gesehen hat. Zur Sicherheit hat sie auch Elie eingeladen - sie glaubt, dass er als Psychologe die Stimmung auflockern kann. Der Abend beginnt auch sehr entspannt, doch dann ruft eine Nachbarin von Melinda an: Delias Sohn Ned sollte deren Haus hüten und feiert nun eine wilde Party ... Unterdessen stellt sich heraus, dass ihre Freundinnen in Begleitung eines Geistes sind.
