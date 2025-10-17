Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 19: Schwarze Witwe
Elis Nachbarin Morgan Jeffries wird von einem Geist heimgesucht. Sie hat Visionen, in denen sie durchs Zimmer schwebt. Erschreckt rennt sie aus ihrer Wohnung, trifft Eli und bittet ihn um Hilfe; da er ein Auge auf seine Nachbarin geworfen hatte, ist er gern bereit, ihr zu helfen. Zusammen mit Melinda findet er heraus, dass es sich bei dem Geist um Rick Hartman handelt, der bei einem Fallschirmsprung ums Leben gekommen ist. Allerdings behauptet Morgan, ihn nicht zu kennen ...
