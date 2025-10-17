Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

sixxStaffel 4Folge 19vom 17.10.2025
Folge 19: Schwarze Witwe

42 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Elis Nachbarin Morgan Jeffries wird von einem Geist heimgesucht. Sie hat Visionen, in denen sie durchs Zimmer schwebt. Erschreckt rennt sie aus ihrer Wohnung, trifft Eli und bittet ihn um Hilfe; da er ein Auge auf seine Nachbarin geworfen hatte, ist er gern bereit, ihr zu helfen. Zusammen mit Melinda findet er heraus, dass es sich bei dem Geist um Rick Hartman handelt, der bei einem Fallschirmsprung ums Leben gekommen ist. Allerdings behauptet Morgan, ihn nicht zu kennen ...

