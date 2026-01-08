Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
In einer neu eröffneten Schule passieren merkwürdige Dinge: Die Kinder einer Vorschulklasse beherrschen ein französisches Kinderlied, ohne dass es ihnen beigebracht wurde. Kurz darauf verschwindet die Klasse. Zum Glück werden sie bald wieder gefunden; auf einem Platz stehen sie zusammen und singen. Melinda findet heraus, dass ein Geist namens Greer Clarkson dahintersteckt. In dem Schulgebäude war früher eine Nervenklinik untergebracht. Dort hat Greer bis zu ihrem Tod gelebt.
