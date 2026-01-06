Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Das feuchte Grab

sixxStaffel 4Folge 13vom 06.01.2026
Folge 13: Das feuchte Grab

41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

In einem nahe gelegenen See werden unzählige Leichen gefunden. Melinda versucht, Kontakt zu den Geistern der Verstorbenen aufzunehmen. Die sind jedoch sehr abweisend und schwören Rache. Nach und nach findet Melinda heraus, dass sich die Geister schämen und deshalb nicht ins Licht gehen können ... Indes spitzt sich die private Situation für Melinda immer mehr zu: Nikki, Sams alte Freundin, ist aufgetaucht.

