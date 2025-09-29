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Heimat Österreich

Heimat Österreich: Arbeit auf der Alm - In den steirischen Alpen

ORF IIIStaffel 1Folge 128vom 29.09.2025
Heimat Österreich: Arbeit auf der Alm - In den steirischen Alpen

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Folge 128: Heimat Österreich: Arbeit auf der Alm - In den steirischen Alpen

45 Min.Folge vom 29.09.2025

Holzfällen, Bänderzäune aufstellen, Gebüsch zurückschneiden, Almpferde betreuen – viele Berufe auf der Alm sind auch heute meistens nur von Hand zu erledigen. Es ist eine schwere körperliche Arbeit, nicht ungefährlich, aber sie hinterlässt ein Tagwerk, auf das die Menschen stolz sind. Wolfgang Scherz und Werner Huemer haben mehrere Arbeiterinnen und Arbeiter in den steirischen Alpen bei ihren täglichen Tätigkeiten begleitet. Sie waren unter anderem bei der Stationsleiterin Brendlalm, bei der Harrer Hüttenwirtin, beim Sägewerk und beim Schwenden. Und sie werfen auch einen Blick in die Vergangenheit der Holzknechte. Bildquelle: ORF/Visualize

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