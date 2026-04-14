Heimat Österreich
Folge 224: Almleben im Karwendel
45 Min.Folge vom 14.04.2026
Das Tiroler Karwendel ist nur im Sommer gut zugänglich und bietet hochalpines Erlebnis bis über 2.700 m. Die Doku zeigt das Leben dort: Bäuerin Maria Gapp bewirtschaftet ihren Hof fast allein, Musiker Seppi Moser pflegt Tradition, und Bergbauer Martin Rieser sorgt auf der Alm engagiert für seine Tiere. Regie: Dominik Walser Bildquelle: ORF/embfilm/Dominik Walser
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heimat Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3