Rund um die Tuxer AlpenJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 233: Rund um die Tuxer Alpen
46 Min.Folge vom 15.05.2026
Das Tuxertal, ein Seitental des Zillertals, führt tief hinein in die alten Tiroler Traditionen. Wer den Lizumer Reckner auf fast 2.900 Meter besteigt, dem eröffnet sich ein bestechendes Panorama. Hier zu leben und täglich zu arbeiten, mag entbehrungsreich und ohne Komfort sein. Doch die Nähe zur Natur ist den Menschen hier nicht zu nehmen – es ist die perfekte Gegenwelt zum modernen, urbanen Leben, wie es unsere Zeit heute prägt. Bildquelle: ORF/RANFILM
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