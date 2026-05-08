Heimat Österreich
Folge 231: Rund um Mittersill
46 Min.Folge vom 08.05.2026
Mittersill im Oberpinzgau liegt zwischen den Gipfeln der Hohe Tauern und ist seit jeher ein Übergang zwischen Nord und Süd. Die Doku zeigt, wie Traditionen bis heute leben: beim Strudelfest, in Handwerk und Landwirtschaft, auf alten Saumwegen und im Museum – getragen von Menschen, die Brauchtum und Natur verbinden. Gestaltung: Christian Papke Bildquelle: ORF/PAPKEFILM
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