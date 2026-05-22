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Heimat Österreich

Vom Brandl zur Hebalm

ORF IIIStaffel 1Folge 235vom 22.05.2026
Vom Brandl zur Hebalm

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Folge 235: Vom Brandl zur Hebalm

46 Min.Folge vom 22.05.2026

In St. Paul fertigt Sascha Flößholzer Lederhosen und Schuhe in aufwendiger Handarbeit – Stücke fürs Leben. In Bad St. Leonhard baut die Familie Müller steirische Harmonikas, tief verwurzelt in der ländlichen Musiktradition Kärntens. Die Trachtenkapelle Schiefling probt für ihren Auftritt und zeigt beim gemeinsamen Grillen, wie eng Musik und Gemeinschaft verbunden sind. Außerdem begleiten wir Floßbauer auf der Drau – und ein entlaufenes Schaf im Granitztal. Bildquelle: ORF/PAPKEFILM

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