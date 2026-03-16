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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Frohes neues Jahr

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 16.03.2026
Kiwi: Frohes neues Jahr

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Kiwi Staffel 2

Folge 1: Kiwi: Frohes neues Jahr

6 Min.Folge vom 16.03.2026

Die Kiwis sind in Feierlaune, denn heute ist Silvester! Sie können es kaum erwarten, bis die Uhr zwölf schlägt. Dann können sie endlich mit ihren Freunden ein großes Feuerwerk starten, wenn es heißt: "Frohes neues Jahr!" Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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