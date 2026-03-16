Kiwi: Frohes neues JahrJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 1: Kiwi: Frohes neues Jahr
6 Min.Folge vom 16.03.2026
Die Kiwis sind in Feierlaune, denn heute ist Silvester! Sie können es kaum erwarten, bis die Uhr zwölf schlägt. Dann können sie endlich mit ihren Freunden ein großes Feuerwerk starten, wenn es heißt: "Frohes neues Jahr!" Bildquelle: ORF/Dandelooo/
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