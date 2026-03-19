Kiwi Staffel 2
Folge 7: Kiwi: Die Marionette
6 Min.Folge vom 19.03.2026
Twini und Twiki sind im Bastelfieber. Aus altem Papier zaubern sie Flugzeuge, Boote und fantasievolle Scherenschnitte. Mithilfe von etwas Schnur lässt sich auch ganz einfach eine ganz besondere Puppe basteln. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
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