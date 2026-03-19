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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Die Marionette

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 19.03.2026
Kiwi: Die Marionette

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Kiwi Staffel 2

Folge 7: Kiwi: Die Marionette

6 Min.Folge vom 19.03.2026

Twini und Twiki sind im Bastelfieber. Aus altem Papier zaubern sie Flugzeuge, Boote und fantasievolle Scherenschnitte. Mithilfe von etwas Schnur lässt sich auch ganz einfach eine ganz besondere Puppe basteln. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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