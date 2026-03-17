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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Der kleine Roboter

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 17.03.2026
Kiwi: Der kleine Roboter

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Kiwi Staffel 2

Folge 4: Kiwi: Der kleine Roboter

6 Min.Folge vom 17.03.2026

Die Kiwis staunen nicht schlecht, als die Notlandung einer Rakete ihren gemütlichen Filmabend unterbricht. Der Pilot ist ein kleiner Roboter, dem droht, die letzte Energie auszugehen. Nun müssen Twiki und Twini eine abenteuerliche Reise zum Mond antreten, um ihrem neuen Freund zu helfen. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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