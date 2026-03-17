Kiwi: Der kleine RoboterJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 4: Kiwi: Der kleine Roboter
6 Min.Folge vom 17.03.2026
Die Kiwis staunen nicht schlecht, als die Notlandung einer Rakete ihren gemütlichen Filmabend unterbricht. Der Pilot ist ein kleiner Roboter, dem droht, die letzte Energie auszugehen. Nun müssen Twiki und Twini eine abenteuerliche Reise zum Mond antreten, um ihrem neuen Freund zu helfen. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
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